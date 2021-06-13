Хоккеиста Ямщикова пырнули ножом в центре Москвы

Молодого человека ранили ножом возле ресторана в центре Москвы, пострадавший был госпитализирован. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД РФ. По данным Лайфа, речь идёт о российском хоккеисте Данииле Ямщикове.

Согласно информации источника Лайфа, сегодня в 2:30 ночи 24-летний Ямщиков был доставлен в НИИ имени Склифосовского с ножевым ранением. О его нынешнем состоянии пока не сообщается. Перед этим полицейские установили, что возле одного из ресторанов на Цветном бульваре между двумя мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого один из них нанёс удар ножом своему оппоненту. Предварительно, ранение хоккеисту могло быть нанесено в область шеи.

Вместе с тем в столичном главке сообщили, что злоумышленника — 26-летнего парня — уже задержали. В настоящее время по факту инцидента проводится проверка. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.