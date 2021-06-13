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Хоккеиста Ямщикова пырнули ножом в центре Москвы

По данным источника Лайфа, спортсмена экстренно доставили в НИИ Склифосовского. О его состоянии пока не сообщается.

13 июня, 08:49
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Молодого человека ранили ножом возле ресторана в центре Москвы, пострадавший был госпитализирован. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД РФ. По данным Лайфа, речь идёт о российском хоккеисте Данииле Ямщикове.

Согласно информации источника Лайфа, сегодня в 2:30 ночи 24-летний Ямщиков был доставлен в НИИ имени Склифосовского с ножевым ранением. О его нынешнем состоянии пока не сообщается. Перед этим полицейские установили, что возле одного из ресторанов на Цветном бульваре между двумя мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого один из них нанёс удар ножом своему оппоненту. Предварительно, ранение хоккеисту могло быть нанесено в область шеи.

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Вместе с тем в столичном главке сообщили, что злоумышленника — 26-летнего парня — уже задержали. В настоящее время по факту инцидента проводится проверка. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

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А недавно на Алтае грабитель напал на 66-летнюю учительницу, умирающую от рака, и нанёс 40 ударов ножом. Почти две недели преступника ищут и полиция, и местные жители, но тот словно исчез, не оставив и следа.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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