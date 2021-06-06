Неадекват с газовым пистолетом и двумя ножами напал на прохожих в Челябинске
Агрессивного мужчину скрутили, но до этого он успел ранить трёх человек.
Неадекват с газовым пистолетом и двумя ножами напал на прохожих в Челябинске. Видео © Соцсети
Мужчина открыл стрельбу по людям из газового пистолета на улице Масленникова в Челябинске. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, злоумышленника задержали и отправили на экспертизу в психиатрическую больницу.
Неадекват сначала приставал к прохожим с вопросами, а когда общение не заладилось, достал оружие. Он выстрелил в лицо одному из прохожих из газового пистолета. Очевидцы выбили из его рук оружие, но злоумышленник достал два ножа и начал ими размахивать. Раны получили двое прохожих. Затем агрессивного мужчину скрутили и передали приехавшей по вызову полиции.
По словам собеседника Лайфа, пострадавшие от госпитализации отказались. Нападавшему предстоит психиатрическая экспертиза.
Ранее Лайф писал об одном пострадавшем в результате стрельбы на одной из детских площадок Москвы. Он был доставлен в больницу с огнестрельными ранениями плеча, живота, ноги и груди.
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