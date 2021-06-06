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Неадекват с газовым пистолетом и двумя ножами напал на прохожих в Челябинске

Агрессивного мужчину скрутили, но до этого он успел ранить трёх человек.

6 июня, 15:42

Неадекват с газовым пистолетом и двумя ножами напал на прохожих в Челябинске. Видео © Соцсети

Мужчина открыл стрельбу по людям из газового пистолета на улице Масленникова в Челябинске. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, злоумышленника задержали и отправили на экспертизу в психиатрическую больницу.

Неадекват сначала приставал к прохожим с вопросами, а когда общение не заладилось, достал оружие. Он выстрелил в лицо одному из прохожих из газового пистолета. Очевидцы выбили из его рук оружие, но злоумышленник достал два ножа и начал ими размахивать. Раны получили двое прохожих. Затем агрессивного мужчину скрутили и передали приехавшей по вызову полиции.

По словам собеседника Лайфа, пострадавшие от госпитализации отказались. Нападавшему предстоит психиатрическая экспертиза.

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Ранее Лайф писал об одном пострадавшем в результате стрельбы на одной из детских площадок Москвы. Он был доставлен в больницу с огнестрельными ранениями плеча, живота, ноги и груди.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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