В Москве футбольные фанаты устроили массовую драку со стрельбой. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS) / VK / beskuda170

В Москве произошла драка футбольных фанатов. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Десятки человек устроили побоище со стрельбой во дворе одной из многоэтажек в районе Восточное Дегунино. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Фанаты каких команд участвовали в драке, пока не известно.

В ГУ МВД РФ по Москве сообщили Лайфу, что по факту инцидента начата проверка.

"Около 19:10 в субботу на службу 02 от жителей дома на Дубнинской улице поступила информация о скоплении граждан и конфликте между ними. Незамедлительно прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции выявлены участники указанного инцидента", — сообщили в ведомстве.