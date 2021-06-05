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В Москве футбольные фанаты устроили массовую драку со стрельбой

В полицию были доставлены 19 участников конфликта, информации о пострадавших не поступало.

5 июня, 20:17
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В Москве футбольные фанаты устроили массовую драку со стрельбой. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS) / VK / beskuda170

В Москве произошла драка футбольных фанатов. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Фанаты "Локо" и "Крыльев" устроили массовую драку перед финалом Кубка России

Фанаты "Локо" и "Крыльев" устроили массовую драку перед финалом Кубка России

Десятки человек устроили побоище со стрельбой во дворе одной из многоэтажек в районе Восточное Дегунино. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Фанаты каких команд участвовали в драке, пока не известно.

В ГУ МВД РФ по Москве сообщили Лайфу, что по факту инцидента начата проверка.

"Около 19:10 в субботу на службу 02 от жителей дома на Дубнинской улице поступила информация о скоплении граждан и конфликте между ними. Незамедлительно прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции выявлены участники указанного инцидента", — сообщили в ведомстве.

В ОМВД были доставлены 19 человек, информации о пострадавших в полицию не поступало.

Ранее Лайф рассказывал, как болельщики "Челси" и "Манчестер Сити" устроили погромы перед финалом Лиги чемпионов.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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