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Фанаты "Локо" и "Крыльев" устроили массовую драку перед финалом Кубка России

Встреча начнётся меньше чем через час на стадионе в Нижнем Новгороде. Её победитель отправится в Лигу Европы.

12 мая 2021, 16:32

Видео © Telegram / "Инсайды от Карпа"

Болельщики московского "Локомотива" и самарских "Крыльев Советов" устроили драку незадолго до начала финального матча Кубка России. Об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов.

По его информации, массовая драка произошла в самом центре Нижнего Новгорода на Покровской улице. При этом сотрудники полиции сумели предотвратить потасовки.

Добавим, что решающий матч кубка страны состоится в Нижнем Новгороде вечером 12 мая. Победитель встречи получит право в следующем сезоне выступать в Лиге Европы.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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