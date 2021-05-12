Фанаты "Локо" и "Крыльев" устроили массовую драку перед финалом Кубка России

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Болельщики московского "Локомотива" и самарских "Крыльев Советов" устроили драку незадолго до начала финального матча Кубка России. Об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов.

По его информации, массовая драка произошла в самом центре Нижнего Новгорода на Покровской улице. При этом сотрудники полиции сумели предотвратить потасовки.

Добавим, что решающий матч кубка страны состоится в Нижнем Новгороде вечером 12 мая. Победитель встречи получит право в следующем сезоне выступать в Лиге Европы.

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