Фанаты "Локо" и "Крыльев" устроили массовую драку перед финалом Кубка России
Встреча начнётся меньше чем через час на стадионе в Нижнем Новгороде. Её победитель отправится в Лигу Европы.
Видео © Telegram / "Инсайды от Карпа"
Болельщики московского "Локомотива" и самарских "Крыльев Советов" устроили драку незадолго до начала финального матча Кубка России. Об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов.
По его информации, массовая драка произошла в самом центре Нижнего Новгорода на Покровской улице. При этом сотрудники полиции сумели предотвратить потасовки.
Добавим, что решающий матч кубка страны состоится в Нижнем Новгороде вечером 12 мая. Победитель встречи получит право в следующем сезоне выступать в Лиге Европы.
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