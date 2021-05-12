В Сеть слили информацию о трансферных планах "Спартака"

Телеграм-канал BlackMirror слил в Сеть трансферные планы московского "Спартака". По опубликованным данным, красно-белые хотят приобрести молодых талантов "Динамо" Арсена Захаряна, Константина Тюкавина и Романа Евгеньева, а также Максима Мухина из "Локомотива". При этом клуб рассматривает перспективу продажи Алекса Крала (сумма трансфера — от €20 млн), Самюэля Жиго (€10–12 млн), Эсекьеля Понсе (€10–12 млн) и Джордана Ларссона (€12–14 млн).

В одном из документов имеется шорт-лист кандидатов на пост главного тренера: Педру Мартинш, Марку Силва и Паулу Фонсека.

Правда, супруга Леонида Федуна Зарема Салихова, которая недавно возглавила комитет по аудиту и вознаграждениям "Спартака", опровергает эту информацию.

"Опубликованные анонимными источниками документы не имеют отношения к клубной стратегии "Спартака". Это делается специально перед важными играми команды, чтобы внести дисбаланс", — приводит слова Салиховой "Спорт-Экспресс". "В прошлый раз такое было перед матчем с ЦСКА. Думаю, если внимательно всё проанализировать, нетрудно догадаться, кому это выгодно".

Ранее в Сеть уже сливали данные о зарплатах главного тренера Доменико Тедеско и бывшего генерального директора Шамиля Газизова.

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