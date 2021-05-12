"Ну, Жир, так нельзя": Жирков выложил старое видео, на котором его обматерил Леонид Слуцкий

Судя по всему, эмоциональная речь наставника имела место быть в перерыве товарищеского матча против сборной Франции в 2016 году. Тогда наша команда уступила со счётом 2:4, а Жирков забил один из мячей. Однако это не помешало Слуцкому лихо раскритиковать защитника.

"Ну, Жир, так нельзя, вот как ты играешь — так нельзя. Ты встал сейчас в зону — окей, но зона ж тоже сама мяч не отберёт. В зоне игрок отбирает мяч. Ты просто встал в зону. <...> Ну тебе ж не 18 лет. Я бы понял, если бы 18 лет было, но когда разваливается один из самых опытных игроков — ни в отбор, ни в атаку, как идёт, так и идёт", — сказал Слуцкий в видео.