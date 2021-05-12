Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 мая 2021, 15:17
3097

"Ну, Жир, так нельзя": Жирков выложил старое видео, на котором его обматерил Леонид Слуцкий

Действие происходит во время товарищеского матча нашей национальной команды против Франции в 2016 году.

Защитник сборной России по футболу Юрий Жирков в своём инстаграме поделился роликом из недавнего прошлого, на котором его отчитывает бывший наставник сборной Леонид Слуцкий. При этом специалист не стесняется в выражениях.

Видео © Instagram/yuryzhirkov

Судя по всему, эмоциональная речь наставника имела место быть в перерыве товарищеского матча против сборной Франции в 2016 году. Тогда наша команда уступила со счётом 2:4, а Жирков забил один из мячей. Однако это не помешало Слуцкому лихо раскритиковать защитника.

"Ну, Жир, так нельзя, вот как ты играешь — так нельзя. Ты встал сейчас в зону — окей, но зона ж тоже сама мяч не отберёт. В зоне игрок отбирает мяч. Ты просто встал в зону. <...> Ну тебе ж не 18 лет. Я бы понял, если бы 18 лет было, но когда разваливается один из самых опытных игроков — ни в отбор, ни в атаку, как идёт, так и идёт", — сказал Слуцкий в видео.

Живая легенда. Жирков проведёт сотый матч за сборную России
Живая легенда. Жирков проведёт сотый матч за сборную России

Добавим, что Слуцкий руководил российской сборной с августа 2015 года и подал в отставку после провального выступления команды на Евро-2016.

BannerImage
Шамиль Гаджиев
  • Новости
  • Юрий Жирков
  • Леонид Слуцкий
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar