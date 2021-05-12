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"Чувствую себя опустошённым": Один из лучших защитников мира Ван Дейк пропустит Евро-2020

По его словам, он сфокусирован на завершении восстановления от травмы и подготовке к началу нового сезона в составе "Ливерпуля".

12 мая 2021, 10:43
<p>Фото © Liverpoolfc.com</p>

Фото © Liverpoolfc.com

Защитник сборной Нидерландов Вирджил Ван Дейк пропустит чемпионат Европы по футболу. Об этом он сообщил пресс-службе "Ливерпуля", за который выступает.

"Учитывая все обстоятельства и мои физические ощущения, я посчитал правильным пропустить турнир и приступить к заключительной стадии реабилитации во время межсезонья. Я буду сосредоточен на подготовке с клубом, и это реалистичная цель. Конечно, чувствую себя опустошённым из-за того, что не сыграю на Евро и не смогу вести за собой свою страну, но мне и всем нужно принять нынешний расклад. Считаю, что принял правильное решение, хоть это и трудно", — заявил Ван Дейк.

Месси против ван Дейка. Кто выиграет "Золотой мяч"?

Месси против ван Дейка. Кто выиграет "Золотой мяч"?

Напомним, Ван Дейк получил травму крестообразных связок колена и не выступал за "Ливерпуль" и национальную сборную с октября прошлого года.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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