"Чувствую себя опустошённым": Один из лучших защитников мира Ван Дейк пропустит Евро-2020

"Учитывая все обстоятельства и мои физические ощущения, я посчитал правильным пропустить турнир и приступить к заключительной стадии реабилитации во время межсезонья. Я буду сосредоточен на подготовке с клубом, и это реалистичная цель. Конечно, чувствую себя опустошённым из-за того, что не сыграю на Евро и не смогу вести за собой свою страну, но мне и всем нужно принять нынешний расклад. Считаю, что принял правильное решение, хоть это и трудно", — заявил Ван Дейк.