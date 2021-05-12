"Чувствую себя опустошённым": Один из лучших защитников мира Ван Дейк пропустит Евро-2020
По его словам, он сфокусирован на завершении восстановления от травмы и подготовке к началу нового сезона в составе "Ливерпуля".
Фото © Liverpoolfc.com
Защитник сборной Нидерландов Вирджил Ван Дейк пропустит чемпионат Европы по футболу. Об этом он сообщил пресс-службе "Ливерпуля", за который выступает.
"Учитывая все обстоятельства и мои физические ощущения, я посчитал правильным пропустить турнир и приступить к заключительной стадии реабилитации во время межсезонья. Я буду сосредоточен на подготовке с клубом, и это реалистичная цель. Конечно, чувствую себя опустошённым из-за того, что не сыграю на Евро и не смогу вести за собой свою страну, но мне и всем нужно принять нынешний расклад. Считаю, что принял правильное решение, хоть это и трудно", — заявил Ван Дейк.
Напомним, Ван Дейк получил травму крестообразных связок колена и не выступал за "Ливерпуль" и национальную сборную с октября прошлого года.
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