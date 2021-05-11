Сборная России огласила расширенный состав для подготовки к Евро-2020
В "Твиттере" национальной команды опубликовали список футболистов, которые отправятся на сбор для подготовки к чемпионату Европы.
Фото © РФС
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал для подготовки следующий состав:
- вратари: Юрий Дюпин ("Рубин"), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Андрей Лунёв ("Зенит") и Антон Шунин ("Динамо");
- защитники: Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба — ЦСКА), Георгий Джикия ("Спартак"), Роман Евгеньев ("Динамо"), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба — "Зенит"), Илья Самошников ("Рубин"), Фёдор Кудряшов ("Антальяспор") и Андрей Семёнов ("Ахмат");
- полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин (все — "Локомотив"), Александр Головин ("Монако"), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — "Динамо"), Роман Зобнин ("Спартак"), Алексей Ионов ("Краснодар"), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — "Зенит"), Алексей Миранчук ("Аталанта"), Денис Черышев ("Валенсия") и Денис Макаров ("Рубин");
- нападающие: Артём Дзюба ("Зенит"), Александр Соболев ("Спартак") и Антон Заболотный ("Сочи").
⚡ Расширенный состав сборной России для подготовки к ЕВРО-2020.— Сборная России (@TeamRussia) May 11, 2021
Эти игроки отправятся на учебно-тренировочные сборы, после которых тренерский штаб огласит окончательную заявку на турнир. pic.twitter.com/nzAACNalAN
Также назван резервный состав: Александр Максименко ("Спартак"), Игорь Смольников ("Краснодар"), Дмитрий Чистяков ("Зенит"), Юрий Газинский ("Краснодар"), Даниил Лесовой ("Динамо"), Резиуан Мирзов ("Химки") и Фёдор Смолов ("Локомотив"). Игроки из этого списка будут вызваны в случае необходимости.
Сборная России подготовку к чемпионату Европы начнёт 20 мая в Новогорске, а затем команда отправится в Австрию (с 22 по 31 мая). Наши парни перед Евро проведут две контрольные встречи: 1 июня — против Польши во Вроцлаве и 5 июня — против Болгарии в Москве.
Чемпионат Европы стартует 11 июня.
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