Сборная России огласила расширенный состав для подготовки к Евро-2020

⚡ Расширенный состав сборной России для подготовки к ЕВРО-2020. Эти игроки отправятся на учебно-тренировочные сборы, после которых тренерский штаб огласит окончательную заявку на турнир. pic.twitter.com/nzAACNalAN

Также назван резервный состав: Александр Максименко ("Спартак"), Игорь Смольников ("Краснодар"), Дмитрий Чистяков ("Зенит"), Юрий Газинский ("Краснодар"), Даниил Лесовой ("Динамо"), Резиуан Мирзов ("Химки") и Фёдор Смолов ("Локомотив"). Игроки из этого списка будут вызваны в случае необходимости.

Сборная России подготовку к чемпионату Европы начнёт 20 мая в Новогорске, а затем команда отправится в Австрию (с 22 по 31 мая). Наши парни перед Евро проведут две контрольные встречи: 1 июня — против Польши во Вроцлаве и 5 июня — против Болгарии в Москве.