"В важном матче не дал результата": Черчесов объяснил отсутствие Гильерме в расширенном составе на Евро

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил выбор игроков для подготовки к чемпионату Европы по футболу и отсутствие некоторых из них в списке. В частности, речь шла о голкипере Гильерме и нападающем Фёдоре Смолове.

По мнению Черчесова, Гильерме неплохо провёл весенний отрезок в составе "Локомотива", однако не смог спасти свою команду в важнейшем матче против "Зенита".

"Рестарт чемпионата ему удался, мы за ним внимательно смотрели. Но матч с "Зенитом" провёл недостаточно хорошо. Мы вынуждены констатировать, что в определённых моментах он… Скажем так, в важном матче не дал результата. Опять же, Шунин, Дюпин, Лунёв были на последнем сборе. Они друг друга дополняют. Хорошая конкурентная среда. Плюс присоединился Сафонов, который вызывался, но, к сожалению, выбыл из-за травмы", — отметил Черчесов.

По словам Черчесова, он обсуждал с Игорем Акинфеевым его возможный вызов в сборную, однако голкипер ЦСКА, как заявил наставник, пока не готов к игре за национальную команду. Говоря о Смолове, главный тренер сборной России заметил, что последние матчи он не смог провести так же ярко, как и несколько игр до этого.

"В последних играх выглядел не так ярко, как в начале. Другое дело, что у нас три игрока — Дзюба, Соболев, Заболотный — также играют в чемпионате России, также забивают и приносят пользу своим командам. А самое главное, что всё это время они были у нас в обойме — в этом плане мы не хотим ничего менять", — заявил Черчесов.

Кроме того, главный тренер сборной объяснил вызов 17-летнего Арсена Захаряна. По словам Черчесова, молодой динамовец может помочь команде сразу на нескольких позициях и хорошо смотрелся на Молодёжном чемпионате Европы.

Напомним, 11 мая сборная России назвала расширенный состав для подготовки к Евро-2020 (стартует через месяц). В список вошли 30 человек, плюс семеро попали в резервную заявку.

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