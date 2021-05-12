"Оренбург" и "Алания" не получили лицензии для участия в РПЛ

Апелляционный комитет РФС отказал в выдаче лицензии для участия в чемпионате страны в следующем сезоне "Оренбургу" и владикавказской "Алании". Самарские "Крылья Советов", калининградская "Балтика" и московское "Торпедо" получили право на выступление в РПЛ.

Пока остаётся непонятным, кто в следующем сезоне сыграет в высшем дивизионе и будут ли стыковые матчи. Это решится в ближайшее время в РФС. Скорее всего, "Нижний Новгород" получит прямую путёвку, а команды, занявшие 13-е и 14-е места в РПЛ, сохранят прописку.