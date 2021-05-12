ФИФА поможет российским футболистам, оставшимся без зарплаты
По данным пресс-службы Международной федерации футбола, общая сумма выплат составит $566 тысяч.
Фото © FIFA.com
Международная федерация футбола одобрила 1005 из 1089 заявок игроков для финансовой поддержки. ФИФА решила поддержать футболистов, чьи права были нарушены в период с июля 2015 по июнь 2020 года. При этом помощь получат 67 российских игроков.
"Фонд ФИФА для футболистов — это очень важная система поддержки для многих игроков, которым не заплатили из-за исчезновения их клубов. Мы рады, что благодаря сотрудничеству с FIFPRO они и их семьи выиграют, получив хотя бы часть причитающейся им заработной платы, — отметили в ФИФА. — В то же время мы осознаём, что это лишь частично решает гораздо более широкую системную проблему".
Больше всего заявок поступило от футболистов из Греции (291), на втором месте игроки из Малайзии (147), на третьем — турки (117). Россия стала четвёртой в этом списке (67).
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