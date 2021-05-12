ФИФА поможет российским футболистам, оставшимся без зарплаты

Международная федерация футбола одобрила 1005 из 1089 заявок игроков для финансовой поддержки. ФИФА решила поддержать футболистов, чьи права были нарушены в период с июля 2015 по июнь 2020 года. При этом помощь получат 67 российских игроков.

"Фонд ФИФА для футболистов — это очень важная система поддержки для многих игроков, которым не заплатили из-за исчезновения их клубов. Мы рады, что благодаря сотрудничеству с FIFPRO они и их семьи выиграют, получив хотя бы часть причитающейся им заработной платы, — отметили в ФИФА. — В то же время мы осознаём, что это лишь частично решает гораздо более широкую системную проблему".