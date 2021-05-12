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"Я скоро вернусь": PR-директор "Спартака" Фетисов дал первый комментарий после избиения

Подозреваемый в нападении на одного из боссов красно-белых уже задержан, а сам инцидент случился возле одного из столичных баров рано утром 10 мая.

12 мая 2021, 08:30
<p>Фото © ФК "Спартак"</p>

Фото © ФК "Спартак"

Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов дал первый комментарий после избиения на востоке Москвы.

Лайф публикует видео избиения PR-директора "Спартака" Антона Фетисова

Лайф публикует видео избиения PR-директора "Спартака" Антона Фетисова

"Находясь в больнице, я получаю огромную поддержку от болельщиков "Спартака" и других людей. Хочу сказать всем огромное спасибо. Я скоро вернусь", — заявил Фетисов в беседе с телеграм-каналом "Дай ударить".

Профессиональная деятельность или пьяная драка: за что избили PR-директора "Спартака"

Профессиональная деятельность или пьяная драка: за что избили PR-директора "Спартака"

Напомним, инцидент с Фетисовым случился рано утром 10 мая возле бара "Джеремис" на Новокосинской улице в Москве. Вскоре он был доставлен в реанимацию одной из столичных клиник. Подозреваемый в нападении на менеджера "Спартака" уже задержан. Им оказался 32-летний монтажник "Мосводоканала", переехавший в столицу из Пензы.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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