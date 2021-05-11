Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Лайф публикует видео избиения PR-директора "Спартака" Антона Фетисова

Инцидент произошёл рано утром 10 мая возле одного из баров на востоке столицы.

11 мая 2021, 10:49

Скриншот © LIFE

Видео © LIFE

Лайф публикует видео с камер наблюдения, на котором запечатлён момент избиения директора департамента по связям с общественностью московского "Спартака" Антона Фетисова.

Профессиональная деятельность или пьяная драка: за что избили PR-директора "Спартака"

Профессиональная деятельность или пьяная драка: за что избили PR-директора "Спартака"

Инцидент произошёл рано утром 10 мая возле бара "Джеремис" на Новокосинской улице в Москве. На кадрах видно, как из бара выходит мужчина, предположительно, именно это и был Фетисов. Вскоре он получает удар в висок и падает на землю.

Избитого PR-директора "Спартака" могут перевести из реанимации в обычное отделение уже сегодня

Избитого PR-директора "Спартака" могут перевести из реанимации в обычное отделение уже сегодня

По информации Лайфа, Фетисов увидел, как избивают его знакомого, и решил за него заступиться. При этом столь тяжёлые травмы одного из боссов "Спартака" объясняются тем, что он сильно ударился головой о бордюр при падении. Предположительно, у напавшего на Фетисова был в руках кастет.

Стало известно, по какой статье возбуждено дело об избиении PR-директора "Спартака"

Стало известно, по какой статье возбуждено дело об избиении PR-директора "Спартака"

Добавим, что сейчас Фетисов находится в реанимации, однако уже сегодня он может быть переведён в обычное отделение. Возбуждено уголовное дело.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Матчи РПЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в Казани

сегодня в 11:09

Сборная России огласила расширенный состав для подготовки к Евро-2020

сегодня в 10:33

Избитого PR-директора "Спартака" могут перевести из реанимации в обычное отделение уже сегодня

сегодня в 10:10

Эксперты — о характере задержанного за стрельбу в казанской школе: нарцисс с некрофильскими тенденциями

сегодня в 11:43

Лужи крови и разбитые стёкла: Лайф публикует видео последствий стрельбы в Казани

сегодня в 11:29

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1