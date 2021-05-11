Лайф публикует видео избиения PR-директора "Спартака" Антона Фетисова

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Лайф публикует видео с камер наблюдения, на котором запечатлён момент избиения директора департамента по связям с общественностью московского "Спартака" Антона Фетисова.

Инцидент произошёл рано утром 10 мая возле бара "Джеремис" на Новокосинской улице в Москве. На кадрах видно, как из бара выходит мужчина, предположительно, именно это и был Фетисов. Вскоре он получает удар в висок и падает на землю.

По информации Лайфа, Фетисов увидел, как избивают его знакомого, и решил за него заступиться. При этом столь тяжёлые травмы одного из боссов "Спартака" объясняются тем, что он сильно ударился головой о бордюр при падении. Предположительно, у напавшего на Фетисова был в руках кастет.

Добавим, что сейчас Фетисов находится в реанимации, однако уже сегодня он может быть переведён в обычное отделение. Возбуждено уголовное дело.

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