Стало известно, по какой статье возбуждено дело об избиении PR-директора "Спартака"

Уголовное дело по факту избиения PR-директора футбольного клуба "Спартак" Антона Фетисова возбуждено по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Об этом рассказали Лайфу в правоохранительных органах столицы.

Ранее мы сообщали, что Фетисов попал в больницу после драки в столичном кафе. Сначала его доставили в травмпункт поликлиники № 66, оттуда он был отправлен в клиническую больницу имени Ф.И. Иноземцева, а затем жена забрала его в частную клинику.