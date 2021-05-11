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Стало известно, по какой статье возбуждено дело об избиении PR-директора "Спартака"

Антон Фетисов попал в больницу с ушибами и сотрясением головного мозга, он был в нетрезвом состоянии.

11 мая 2021, 04:29

Фото © Кадр из видео на YouTube / Футбольный Биги — Новый

Уголовное дело по факту избиения PR-директора футбольного клуба "Спартак" Антона Фетисова возбуждено по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Об этом рассказали Лайфу в правоохранительных органах столицы.

Ранее мы сообщали, что Фетисов попал в больницу после драки в столичном кафе. Сначала его доставили в травмпункт поликлиники № 66, оттуда он был отправлен в клиническую больницу имени Ф.И. Иноземцева, а затем жена забрала его в частную клинику.

Профессиональная деятельность или пьяная драка: за что избили PR-директора "Спартака"

Профессиональная деятельность или пьяная драка: за что избили PR-директора "Спартака"

Медики выявили у Фетисова закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану подбородка и алкогольное опьянение. В клубе сообщили, что Фетисов чувствует себя стабильно, находится на связи с командой.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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