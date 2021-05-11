Падения цен на квартиры в Москве ждать не стоит, эксперты объяснили причину

Цены на недвижимость в Москве этим летом не упадут даже при отмене льготной ипотеки. Разве что застройщики могут предложить клиентам разные акции и специальные предложения для повышения спроса. Об этом рассказали эксперты рынка, которых опросила "Российская газета".

Совладелица инвесткомпании Garnet Екатерина Сивова считает, что не стоит ожидать падения стоимости ни на первичное, ни на вторичное жильё. Более того, цены вырастут в среднем на 10%. Причиной тому специалист называет подорожание стройматериалов, в частности бетона и металла. Сейчас средняя стоимость квадратного метра недвижимости в российской столице колеблется в районе 225 тысяч рублей.

Гендиректор Агентства инвестиций в недвижимость Москвы Валерий Летенков считает всё же возможным падение цен в пределах пяти процентов на квартиры в новостройках. А вот вторичное жильё, по его мнению, действительно не подешевеет. Он связал это с сокращением количества объектов на продажу и отметил, что сейчас жильё продаётся на пределе возможных цен. Летенков также добавил, что на этом фоне увеличилась стоимость однокомнатных квартир, "двушки" прибавят до пяти процентов, а трёхкомнатные апартаменты подорожают на два-три процента, если экономическая ситуация в стране не изменится.

В свою очередь, владелица агентства недвижимости "Тренд Хаус" Ксения Аверс не исключила, что застройщики предложат москвичам различные акции, например машино-место в подарок или субсидирование процентных ставок по ипотеке. По её словам, также в будущем может появиться возможность купить квартиру в новостройке в рассрочку от трёх до пяти лет без переплат.

Ранее риелтор посоветовал "единственный способ" выгодно купить квартиру. Он подчеркнул, что для этого необходимо отложить все дела и максимально сосредоточиться на подборе жилья.

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