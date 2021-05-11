"Такого не было": В Приморье анчоусов массово выбросило на берег
Учёные не исключили, что заплывшая в бухту рыба могла погибнуть из-за недостаточно прогревшейся воды. Она "южный мигрант".
Фото © vl.ru
Жители Владивостока обнаружили на берегу острова Русский много мёртвой рыбы. Учёные пока не готовы назвать причину случившегося. Не исключается, что это могло произойти из-за слишком холодной воды.
"Наш ихтиолог определила, что данные особи являются анчоусами. Возможно, был слишком ранний подход этой рыбы <...>. Вообще, анчоус — южный мигрант. Он заходит к нашим берегам только тогда, когда прогревается вода. Зимой он в этих районах жить не может и обитает на юге, в субтропиках. Обычно к нам приходит летом", — рассказал изданию vl.ru доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории динамики морских экосистем ННЦМБ ДВО РАН, гидробиолог и рыбак Александр Звягинцев.
Он отметил, что прежде "такого не было", по крайней мере в последние 60 лет.
Ранее в Магадане прилив порадовал местных жителей огромным количеством наваги, которую прибило прямо к берегу в бухте Весёлая. Рыба забивалась даже под лёд, а собирать её можно было прямо руками.
Выбор редакции
"Свежая, вкусная, живая!" В Магадане тонны наваги прибило к берегу после прилива
Жителю Приморья оторвало руку гранатой: хотел припугнуть полицию
"Летняя погода": аномальное тепло придёт в Центральную Россию и отправится в Сибирь
Падения цен на квартиры в Москве ждать не стоит, эксперты объяснили причину
За год население Китая увеличилось на 11 миллионов человек
Комментариев: 0