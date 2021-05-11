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"Такого не было": В Приморье анчоусов массово выбросило на берег

Учёные не исключили, что заплывшая в бухту рыба могла погибнуть из-за недостаточно прогревшейся воды. Она "южный мигрант".

11 мая 2021, 03:43
<p>Фото © vl.ru</p>

Фото © vl.ru

Жители Владивостока обнаружили на берегу острова Русский много мёртвой рыбы. Учёные пока не готовы назвать причину случившегося. Не исключается, что это могло произойти из-за слишком холодной воды.

"Наш ихтиолог определила, что данные особи являются анчоусами. Возможно, был слишком ранний подход этой рыбы <...>. Вообще, анчоус — южный мигрант. Он заходит к нашим берегам только тогда, когда прогревается вода. Зимой он в этих районах жить не может и обитает на юге, в субтропиках. Обычно к нам приходит летом", — рассказал изданию vl.ru доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории динамики морских экосистем ННЦМБ ДВО РАН, гидробиолог и рыбак Александр Звягинцев.

Он отметил, что прежде "такого не было", по крайней мере в последние 60 лет.

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Ранее в Магадане прилив порадовал местных жителей огромным количеством наваги, которую прибило прямо к берегу в бухте Весёлая. Рыба забивалась даже под лёд, а собирать её можно было прямо руками.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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