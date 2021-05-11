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Три человека погибли из-за столкновения минивэна и грузовика на МКАД

Honda въехала в КамАЗ на большой скорости. Удар был таким, что тяжёлую дорожную технику откинуло в сторону.

11 мая 2021, 03:14
Фото © LiFE

Фото © LiFE

В Москве три человека стали жертвами аварии, которая произошла утром 11 мая на МКАД. Сообщение о ДТП поступило в экстренные службы в 4:22. Минивэн Honda с госномерами Армении въехал в дорожную технику — поливочный КамАЗ.

Фото © LiFE

Фото © LiFE

По данным Лайфа, два человека погибли на месте, третий позже скончался в машине скорой помощи. Ещё один человек был госпитализирован.

Фото © LiFE

Фото © LiFE

Судя по фото с места трагедии, удар был очень мощным, минивэн влетел в КамАЗ на большой скорости, передвинув тяжёлую машину к бордюру. Передняя часть автомобиля Honda оказалась почти уничтожена.

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Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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