Три человека погибли из-за столкновения минивэна и грузовика на МКАД

Фото © LiFE

В Москве три человека стали жертвами аварии, которая произошла утром 11 мая на МКАД. Сообщение о ДТП поступило в экстренные службы в 4:22. Минивэн Honda с госномерами Армении въехал в дорожную технику — поливочный КамАЗ.

Фото © LiFE

По данным Лайфа, два человека погибли на месте, третий позже скончался в машине скорой помощи. Ещё один человек был госпитализирован.

Фото © LiFE

Судя по фото с места трагедии, удар был очень мощным, минивэн влетел в КамАЗ на большой скорости, передвинув тяжёлую машину к бордюру. Передняя часть автомобиля Honda оказалась почти уничтожена.

А под Пензой ранее фура въехала в ПАЗ. Одна девушка из числа пассажиров автобуса скончалась, было много пострадавших.

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