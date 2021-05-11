На Урале попал на видео момент лобового столкновения легковушки с "газелью"
Водитель "двенадцатой" не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, что стоило ему жизни.
На Урале попал на видео момент лобового столкновения легковушки с "Газелью". Видео © Екатеринбург онлайн
В Свердловской области на дороге Арамиль — Андреевка легковушка и грузовик столкнулись лоб в лоб. Как сообщили в региональном УГИБДД, водитель "двенадцатой" не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с ГАЗ-33027.
"37-летний водитель "двенадцатой" получил травмы, его доставили в больницу № 36 Екатеринбурга, где он скончался. Погибший мужчина жил в Сысерти, имел стаж вождения 20 лет. За последние 3 года привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД один раз — за превышение скорости", — рассказали в ГИБДД изданию "Екатеринбург онлайн".
А в Москве ранее в ДТП с машиной такси разбился известный священнослужитель Симеон Аветисян. Такси, в котором находился протодиакон со своей супругой, на полном ходу врезалось в стоявшую на дороге "газель".
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