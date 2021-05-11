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"Шашлыки никто не отменял": Бузова "ожила" после операции и разозлила подписчиков

Если ещё недавно блогерша едва выговаривала слова на видео из больницы, теперь она смеётся и совсем не выглядит больной.

11 мая 2021, 02:12

Бузова "ожила" после операции и разозлила подписчиков. Видео © Instagram-stories / buzova86

Телеведущая, блогерша Ольга Бузова, которая не так давно заявляла о том, что перенесла операцию, уже вовсю наслаждается жизнью. Светская дива решила не отставать от всех россиян и отправилась в конце майских праздников на шашлыки.

Звезда опубликовала видео в "Инстаграме" с открытой веранды на берегу какого-то водоёма. На кадрах показаны горящие в мангале угли. Оказалось, что Бузова решила себя порадовать мясным блюдом. На видео она также сказала: "Шашлыки никто не отменял".

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"У меня тоже будут шашлыки на майских. Хочу, могу, делаю!" — подписала телеведущая одно из видео.

При этом на кадрах Бузова выглядит довольно счастливой, ничто не указывает на то, что она больна. Не все подписчики оценили такую метаморфозу. Одни порадовались за кумира, другие задаются вопросом — не была ли болезнь лишь инсценировкой.

Ранее сообщалось, что Бузову экстренно госпитализировали и провели ей операцию 5 мая, однако причина не указывалась. После этого певица записывала ролики с больничной койки, на которых была вся в слезах, а также с трудом говорила. В последние дни звезде приходится получать много нелестных комментариев: её обвиняют в попытке пиара на болезни, за Бузову уже заступился Филипп Киркоров.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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