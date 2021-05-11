Жителей юга России предупредили о заморозках
Полярные воздушные массы резко снизят температуру, но ненадолго, поэтому ущерб сельскому хозяйству вряд ли нанесут.
Фото © ТАСС / Dpa
Жителей юга европейской части России предупредили об одном дне заморозков. Как отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, их стоит ожидать сегодня, 11 мая. А причиной резкого похолодания станет антициклон.
"Конфигурация этого антициклона такова, что по восточной части этого антициклона будут холодные (полярные) воздушные массы проникать далеко на юг, поэтому в Южном федеральном округе и Северо-Кавказском федеральном округе даже прогнозируются заморозки в ближайшие дни", — сказал Вильфанд в интервью РИА "Новости".
По его словам, в степных и предгорных районах Крыма, на юго-востоке Краснодарского края, юго-западе Ставрополья будет до –2 градусов. В Карачаево-Черкесии даже до –3. А уже днём 13 мая на Кубани будет до 23–28 градусов. Из-за кратковременности этих заморозков синоптик не считает, что они будут угрожать посевам.
Ранее Лайф рассказывал, что метеоролог предупредил о наступлении малого ледникового периода на Земле.
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