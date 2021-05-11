Жителей юга России предупредили о заморозках

Жителей юга европейской части России предупредили об одном дне заморозков. Как отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, их стоит ожидать сегодня, 11 мая. А причиной резкого похолодания станет антициклон.

"Конфигурация этого антициклона такова, что по восточной части этого антициклона будут холодные (полярные) воздушные массы проникать далеко на юг, поэтому в Южном федеральном округе и Северо-Кавказском федеральном округе даже прогнозируются заморозки в ближайшие дни", — сказал Вильфанд в интервью РИА "Новости".

По его словам, в степных и предгорных районах Крыма, на юго-востоке Краснодарского края, юго-западе Ставрополья будет до –2 градусов. В Карачаево-Черкесии даже до –3. А уже днём 13 мая на Кубани будет до 23–28 градусов. Из-за кратковременности этих заморозков синоптик не считает, что они будут угрожать посевам.

Ранее Лайф рассказывал, что метеоролог предупредил о наступлении малого ледникового периода на Земле.

Авторы