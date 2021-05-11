Упростить возврат денег жертвам кибермошенников решил Центробанк

В несколько раз в России может вырасти доля денег, которые удаётся вернуть обманутым мошенниками гражданам. Центробанк готовит законопроект, который предполагает автоматическую блокировку спорной суммы на счёте злоумышленника после обращения жертвы.

"Мы хотим, чтобы по этой части была отдельная ускоренная судебная процедура. То есть деньги бы оперативно замораживались на счёте, а потом их конечная судьба решалась бы в ускоренном судебном порядке. Порядок этот предусматривает отсутствие необходимости присутствия на судебных заседаниях и стороны истца, и стороны ответчика", — рассказал "Известиям" замначальника департамента информбезопасности регулятора Артём Сычёв.

По данным кредитных организаций, мошенники в 50% случаев снимают похищенные деньги в течение часа после перевода, в 47% — в течение двух-трёх часов. И только в 3% инцидентов средства могут задержаться на счёте до суток.

Согласно заявлению вице-президента Ассоциации банков России (АБР) Алексея Войлукова, банковское сообщество уже подготовило законопроект, который предполагает автоматическую блокировку на 25 дней оспариваемой суммы на счёте получателя. Это, по его словам, позволит повысить долю возврата до 15–30% от общего объёма похищенных средств.

Ранее депутат Госдумы предупредил о мошенниках, предлагающих помощь в банкротстве. Недобросовестные граждане могут воспользоваться желанием тех, кто решил распрощаться с долгами.

Авторы