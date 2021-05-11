Когда можно не подчиняться требованиям ДПС: адвокат перечислила несколько случаев

Адвокат рассказала, как определить, какие требования сотрудников ДПС являются законными, а какие — нет. Для этого необходимо знать нормативные акты, которыми руководствуются в своей деятельности сотрудники МВД.

В беседе с агентством "Прайм" Надежда Ермолаева пояснила, что помимо Конституции РФ, Закона о полиции и КоАП деятельность Дорожно-патрульной службы регулируется федеральными законами о безопасности дорожного движения, правилами дорожного движения и Административным регламентом согласно приказу МВД.

Как уточнила Ермолаева, этими документами регулируется, например, то, почему водитель не всегда обязан выходить из своей машины при остановке инспекторами: в условиях интенсивного движения это создаёт опасность для его жизни. То же самое касается требования "дыхнуть в трубочку" — автовладелец может потребовать освидетельствования в медучреждении, а не на дороге, однако отказаться в принципе от процедуры человек не может. Кроме того, специалист добавила, что лабораторный тест точнее, к тому же он исключает вариант коррупции.

Также Ермолаева напомнила, что подобные действия осуществляются только под протокол и с участием понятых. Она привела пример, когда недобросовестные сотрудники ДПС специально смазывали детали алкотестера ваткой, пропитанной спиртом. Бывает, что инспектор требует произвести осмотр или досмотр автомобиля. Здесь тоже есть ряд ограничений: например, в большинстве случаев обязательно составление протокола, а также присутствие понятых.

Ранее сообщалось, что в России могут понизить нештрафуемый порог превышения скорости. Предполагается, что такая мера усилит контроль за соблюдением ПДД, а также повысит дисциплину водителей и сконцентрирует их внимание на условиях дорожного движения.

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