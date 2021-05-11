Психотерапевт рассказала, как отвлечь ребёнка от смартфона
Для начала необходимо самим избавиться от интернет-зависимости и начать общаться со своим ребёнком, как это делали наши бабушки и дедушки.
Фото © Twitter / CNN International
Для того чтобы отвлечь ребёнка от смартфона, необходимо занять его другой, более интересной игрой. Нужно самим с энтузиазмом отнестись к предлагаемому делу. Такой совет дала врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Железнова.
"Играйте с детьми, присутствуйте в их жизни так, как это делали наши прабабушки-прадедушки. Всё развитие ребёнка зависит от того, что он потрогает, пощупает, в какую игру поиграет. Наша задача — играть, вернуться в реальность", — сказала она в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Железнова подчёркивает: чтобы избавить ребёнка от пристрастия к гаджетам, необходимо самим меньше проводить время в социальных сетях и перед компьютером.
"Прийти к ребёнку и не просто оттарабанить сказку, а читать её так, чтобы ребёнок проникся эмоциями, получил обратную связь, и вы получили", — отметила психотерапевт.
Ранее сообщалось, что в России детям запретили использовать смартфоны для учебных целей. На планшеты и ноутбуки это не распространяется.
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