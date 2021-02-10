Детям запретили использовать смартфоны для учебных целей

Роспотребнадзор установил новые санитарные правила, которые запрещают детям использовать смартфоны в учебных целях. Об этом сообщает РИА "Новости".

Начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун пояснила, что это правило не будет распространяться на другие гаджеты детей, например планшеты или ноутбуки.

Ранее директор НИИ гигиены и охраны здоровья детей Владислав Кучма обратил внимание на то, что до 80% детей пользуются для обучения смартфонами. По его мнению, такой гаджет из-за маленькой диагонали экрана является самым вредным для здоровья детей средством обучения и поиска информации. По мнению специалиста, для комфортного использования гаджета в целях учёбы экран должен быть с диагональю не менее 12 дюймов.

В Роспотребнадзоре уже уточняли, что дети могут носить в школу смартфоны для связи с родителями или общения, но для обучения должны использоваться компьютеры, планшеты, моноблоки или интерактивные доски.

Ранее сообщалось, что МВД через новое приложение захотело получить доступ к телефонным книжкам в смартфонах россиян.

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