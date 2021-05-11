Новая угроза на дорогах России появилась из-за пандемии

Во время пандемии коронавируса на российских автомобильных дорогах стало больше неисправных машин, заявляют аналитики. В период экономического кризиса автовладельцы стали экономить на обслуживании своих транспортных средств. В авариях, произошедших из-за неисправности авто, только за последние три месяца погибло свыше 200 человек.

Как пишут "Известия", ссылаясь на данные из исследования компании Gruzdev Analyze, 39 процентов автолюбителей, опрошенных в марте этого года, заявили о готовности до последнего откладывать поездку в автосервис. Чаще всего российские водители экономят на тюнинге и аксессуарах (65 процентов опрошенных), на втором месте — экономия на колёсах и дисках (35 процентов), третье место заняли кузовные проблемы (28 процентов).

По словам владельца маркетплейса Автодок Владислава Соловьёва, такая тенденция крайне опасна. Выбирая более дешёвые детали, водители подвергают опасности не только себя, но и окружающих. Эксперт автомобильного бизнеса Александр Груздев подчеркнул, что, выбирая между едой, одеждой и автомобилем, люди часто оставляют ремонт машины до лучших времён.

"Более того, люди не выбирают, на чем экономить в плане ремонта: это может быть и подвеска, и тормоза, и двигатель", — отмечает Груздев.

Ранее были названы восемь неочевидных штрафов для автомобилистов. Суммы, с которыми придётся расстаться за мелкие правонарушения, колеблются от 500 до трёх тысяч рублей.

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