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Новая угроза на дорогах России появилась из-за пандемии

Глобальный экономический кризис вынуждает людей экономить, в том числе на ремонте автомобилей.

11 мая 2021, 01:05
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Во время пандемии коронавируса на российских автомобильных дорогах стало больше неисправных машин, заявляют аналитики. В период экономического кризиса автовладельцы стали экономить на обслуживании своих транспортных средств. В авариях, произошедших из-за неисправности авто, только за последние три месяца погибло свыше 200 человек.

Как пишут "Известия", ссылаясь на данные из исследования компании Gruzdev Analyze, 39 процентов автолюбителей, опрошенных в марте этого года, заявили о готовности до последнего откладывать поездку в автосервис. Чаще всего российские водители экономят на тюнинге и аксессуарах (65 процентов опрошенных), на втором месте — экономия на колёсах и дисках (35 процентов), третье место заняли кузовные проблемы (28 процентов).

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По словам владельца маркетплейса Автодок Владислава Соловьёва, такая тенденция крайне опасна. Выбирая более дешёвые детали, водители подвергают опасности не только себя, но и окружающих. Эксперт автомобильного бизнеса Александр Груздев подчеркнул, что, выбирая между едой, одеждой и автомобилем, люди часто оставляют ремонт машины до лучших времён.

"Более того, люди не выбирают, на чем экономить в плане ремонта: это может быть и подвеска, и тормоза, и двигатель", — отмечает Груздев.

Ранее были названы восемь неочевидных штрафов для автомобилистов. Суммы, с которыми придётся расстаться за мелкие правонарушения, колеблются от 500 до трёх тысяч рублей.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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