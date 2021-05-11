Российский Совбез заподозрил США в навязывании другим биологических исследований

Соединённые Штаты через "жёсткое навязывание" распределяют по другим странам задачи по биологическим исследованиям. Причём Вашингтон исходит из своих потребностей, прежде всего военного назначения. Об этом заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов.

"Для каждой страны США разрабатывают индивидуальные планы работ, исходя из потребностей национальных биопрограмм, в первую очередь военного назначения", — сказал Аверьянов в интервью РИА "Новости".

По его словам, в последние годы такая работа активизировалась. Она ведётся через программы "Глобальное партнёрство по нераспространению оружия массового уничтожения", двусторонние программы "Совместные биологические обязательства" и "Совместное сокращение угроз".

Ранее Лайф рассказывал, что Минздрав Украины подтвердил наличие на территории страны биолабораторий США. Как уточнили в ведомстве, научные центры работают под эгидой американского военного ведомства.

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