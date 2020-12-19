Специальный яд или биологическое оружие? Как убили журналиста, расследовавшего деятельность секретных лабораторий США

Оглавление "Особо опасный" пропагандист Кому была выгодна его смерть

Чтобы рассказать советской стране о том, что такое на самом деле Афганистан, и о том, в какой страшный гордиев узел завязаны в нём интересы мировых держав, туда отправился популярный в СССР журналист-международник Александр Каверзнев. Он хотел показать людям настоящий Афган и объяснить, за какие идеалы там гибнут советские парни и почему Советскому Союзу ни в коем случае нельзя из него уходить.

Александр Каверзнев. Фото © ТАСС / Савостьянов Владимир

Целый месяц он гонял по Афгану без охраны на обычной "Волге" в сопровождении одного лишь переводчика. Не раз попадал в сложные ситуации с враждебно настроенным местным населением, но всегда умел разрядить обстановку. Кабул, Джелалабад, Кандагар, Панджшер... Отснятого материала становилось всё больше. Всё обширнее вырисовывалась общая картина, всё ярче и рельефнее шлифовалось в объективе империалистическое закулисье войны.

В фильме журналист хотел рассказать об американских лагерях в Пакистане, где инструкторы из США готовят боевиков — пакистанцев, афганцев, египтян. О том, что к 1983 году душманы уничтожили в стране половину школ и больниц, 14% автотранспорта, несколько электростанций. Он сам видел на минах душманов опознавательные знаки полутора десятков стран. Записывал рассказы местных о том, как боевики вспарывают животы тем, кто осмеливается брать наделы земли от просоветского правительства, и брал интервью у арестованных бандитов, в которых они признавались в преступлениях.

Итогом месяца работы стал фильм "Афганский дневник", который сам Каверзнев так и не увидел. Через семь дней после возвращения в Москву он скончался в больнице "от неизвестной инфекционной болезни".

Документальный фильм Александра Каверзнева "Афганский дневник", законченный друзьями и коллегами журналиста после его смерти. Кадр из видео YouTube / Geodozer

Для друзей его смерть стала громом среди ясного неба. Они вспоминали, что из Кабула Каверзнев вернулся, чувствуя недомогание. Свалился на следующий день — так и не приехал в "Останкино" отсмотреть снятый материал. Вызванный из поликлиники участковый врач поставила диагноз: ОРЗ. Но уже через сутки журналисту стало настолько плохо, что пришлось вызвать скорую, которая увезла его в инфекционную больницу: врачи были уверены, что у Каверзнева тиф. Основанием такой уверенности стал рассказ самого журналиста о том, что во время ночёвки в Афганистане его однажды укусила крыса. В больнице пациента поместили в реанимацию.

Друг Каверзнева Юрий Сенкевич, ведущий передачи "Клуб кинопутешествий", собрал консилиум, на который пригласил врачей, знакомых с редкими болезнями Азии и Ближнего Востока, однако поставить диагноз они так и не смогли. Александр Каверзнев скончался 29 марта 1983 года.

Хоронили его не в закрытом гробу, хотя медики настаивали на этом, но строго-настрого запретили родным и близким наклоняться к покойному. И почти сразу же по Москве поползли слухи о том, что журналиста убрали. Но кто и, главное, зачем это сделал?

"Особо опасный" пропагандист

Кадр из видео YouTube / Geodozer

Александр Каверзнев родился в 1932 году в Латвии, в Риге, куда родители уехали после революции. Во время оккупации страны фашистами отец — учитель — едва не погиб в лагере Саласпилс. Главное, что он воспитал в сыне, — это интеллигентность и умение нетрадиционно мыслить.

После школы Каверзнев работал в геофизической партии, служил в армии, затем окончил историко-филологический факультет Латвийского университета и стал журналистом. Публиковался в газете "Латвийский моряк", работал на радио, на Венгерском центральном телевидении.

Первый же фильм Каверзнева о жизни простых жителей Венгрии после восстания 1956 года открыл ему путь в Москву, и с 1974 года в его жизни начался новый период — журналиста-международника.

Политические обозреватели были в СССР буквально на вес золота — их статьи попадали на стол к высшему руководству страны наравне со сводками разведки. Но Каверзнев пришёлся по душе не только властям, но и зрителям: его подход к освещению событий был далёк от бездушного формализма позднего СССР.

Он снимал репортажи в Никарагуа и в Северной Корее, в Камбодже и в Таиланде, во Вьетнаме и в Югославии. "Кубинские портреты", "Весна в Пномпене", "На перекрёстках Кампучии" — каждый сюжет по силе пропаганды был сравним с разрывом гранаты. Но главное — зрители ему верили.

Возможно, "особо опасным" пропагандистом его сочли после московской Олимпиады 1980 года. Журналистов, которым доверили освещать её события, было двое: легендарный спортивный журналист Николай Озеров и международник Каверзнев. Он знал, что смотреть передачи будут не только в СССР, но и во всём мире, и даже в тех странах, которые бойкотировали Олимпиаду в надежде сорвать Игры. И делал такие репортажи, после которых люди пожимали плечами и задавали себе вопрос: кому и зачем нужно было отказываться от участия в этом празднике спорта? Это был тот случай, когда один репортаж из Москвы сводил на нет годами планируемые пропагандистские кампании ЦРУ. Но если Каверзнева убили, то как?

Кому была выгодна его смерть

Фото © Wikipedia

Переводчик Борис Саводян, сопровождавший журналиста в Афганистане, рассказал, что за два дня до отъезда — 21 марта 1983 года, в канун афганского Нового года — в кабульском аэропорту к ним подошёл незнакомый офицер-афганец. Он неожиданно хорошо заговорил по-русски, обрадовался возможности познакомиться со знаменитым советским журналистом и предложил выпить. Переводчик от выпивки отказался, а Каверзнев с незнакомцем выпил. Саводян отмечал, что чувствовать себя хуже Каверзнев стал именно после этого случая. Но какие силы стояли за незнакомцем? Версий было несколько.

Поговаривали, что ликвидировать журналиста могли душманы. Якобы случай в аэропорту был ни при чём, журналиста могли незаметно уколоть отравленной или инфицированной иглой во время одной из встреч с афганскими лидерами.

Вторая версия гласила, что убрать его могли "агенты влияния" — советские "пропагандисты", которые пришли ему на смену, но на самом деле давно были завербованы западными спецслужбами и внесли свою лепту в развал СССР.

Но, конечно, главной версией стала месть ЦРУ. Каверзнев не просто работал на советскую власть — он показывал простым людям грязную изнанку американской политики, он говорил правду и называл вещи своими именами. В Афгане он брал интервью у террористов и мирных жителей, он рассказывал правду о полевых командирах и афганских шейхах.

Документальный фильм Александра Каверзнева "Афганский дневник", законченный друзьями и коллегами журналиста после его смерти. Кадр из видео YouTube / Geodozer

Скорее всего, ему было известно гораздо больше того, что вошло в фильм "Афганский дневник", и это касалось не только поставок оружия в Афганистан, но и наркотрафика. Кроме того, Каверзневу от наших военных могла быть известна информация о том, что в Пакистане на границе с Афганом есть не только лагеря по подготовке боевиков, но и секретные лаборатории США, в которых разрабатывалось биологическое оружие против СССР. Между тем Пакистан ещё в 1972 году подписал и ратифицировал Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия и выступал как активный сторонник этого запрета.

Возможно, в ЦРУ опасались, что советский журналист может разоблачить двуличность пакистанских властей, и поэтому Каверзнева убили. То, что Каверзнева отравили американцы, в своих мемуарах подтверждал и разведчик Олег Туманов — агент КГБ, проработавший много лет на "Радио Свобода" и завербованный ЦРУ. В 1980-х годах он вернулся на родину и раскрыл многие тайны холодной войны.

Остаётся непонятным вопрос: почему в СССР не занялись тщательным расследованием такой странной смерти? Не было нужных технологий? Или желания? Почему огромная страна, заставлявшая служить себе таких талантливых людей, поступала с ними как с расходным материалом?