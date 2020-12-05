Кладбищенский кошмар. Как "привидения" во главе с Ванькой-мертвецом терроризировали Советскую Россию

Оглавление Было ваше — стало наше "Не верю!" Циклоп против "попрыгунчиков"

Банда уголовника-рецидивиста Ивана Бальгаузена орудовала в Петрограде и Москве с 1918 по 1920 год в разгар революционных событий. Изобретательные преступники быстро поняли, что время безвластия, смуты безраздельно принадлежит им. Жандармерия и полиция разогнаны, а новая власть ещё не успела наработать опыт в борьбе с криминалом. Лишь когда число ограблений перевалило за сотню, сотрудники рабоче-крестьянской милиции поняли, что надо что-то делать. К этому моменту в банде было уже больше двадцати человек.

Было ваше — стало наше

Время было действительно жуткое. "…Средь бела дня на улицах Москвы и Петрограда людей грабили и раздевали, и никто не вмешивался. Тела убитых валялись в канавах сутками, и пешеходы проходили мимо, не обращая на них внимания", — так в книге "Россия во мгле" описывал криминальную ситуацию британский писатель-фантаст Герберт Уэллс.

"Петроградская правда" писала в ноябре 1922 года, что "среди широких масс создаётся представление, что после 12 часов вечера выйти на улицу нельзя — разденут. Грабители наглеют. На днях вывесили объявление: "До 9 часов шуба ваша, а после — наша".

Среди всех выдающихся шаек того времени банда Ваньки Живого Трупа стала самым поразительным явлением. В истории она осталась благодаря особой манере бандитов грабить зазевавшихся прохожих. Происходило это на пустынных улицах обязательно в тёмное время суток. Часто выбирали переулки, соседствующие с городскими кладбищами.

Главарь и участники банды. Фото © kulturologia.ru

Обыватель, торопившийся по своим делам, и так был напуган происходящими в столицах событиями — расстрелами, митингами, шествиями с красными "дьявольскими" знамёнами. Он трясся за содержимое своих карманов, за свою собственную жизнь и был готов поверить во что угодно. И когда из темноты, из-за кладбищенского забора, с высокого крыльца или из окон первых этажей на него, завывая, напрыгивали привидения в развевающихся белых саванах, он был готов отдать всё что угодно, лишь бы остаться в живых.

Поговаривали, что идея нарядиться привидениями возникла у самого Ваньки. Он видел в этом два резона — парализующий страх, который нарядившиеся бандиты должны были вызывать у обывателей, и неверие, которое должны были испытать сотрудники силовых ведомств при рассказе ограбленного бедолаги. И действительно, кто же поверит, что человека ограбили покойники, выскочившие с кладбища!

Фотографии из архивных дел о банде Попрыгунчиков. Фото © kulturologia.ru

К затее готовились тщательно. Любовница Бальгаузена Мария Полевая по кличке Манька Солёная шила из простыней огромные балахоны, а приятель Бальгаузена, бандит Демидов, бывший до революции жестянщиком, соорудил для подельников ходули, встав на которые, бандиты в ночи казались огромными. Изобрёл он и какие-то особые пружины неведомой конструкции, которые позволяли преступникам буквально с ходу прыгать через заборы и исчезать из поля зрения обалдевших жертв.

"Команду" Ваньки Живого Трупа в народе быстро прозвали бандой попрыгунчиков — они наводили ужас даже на профессоров и военных, а приехавшие в город крестьяне просто тряслись при виде оживших покойников и без разговоров отдавали всё.

"Не верю!"

Фото © Hulton Archive / Getty Images

Первые сообщения об ограблениях горожан "живыми мертвецами" стали поступать в рабоче-крестьянскую милицию ещё в 1918 году. Преступления в Петрограде соврешались чаще всего на улицах, прилегающих к Смоленскому и Охтинскому кладбищам, а также в районе Александро-Невской лавры. Происходило это на самых тёмных, неосвещённых улочках.

Преступники на пружинах или на ходулях выскакивали из-за оград, окружали бедолагу, часто опрокидывали его на землю и, завывая и улюлюкая, обирали и раздевали до исподнего, не брезгуя ничем. А затем мгновенно скрывались во тьме, без труда перепрыгивая через кованые ограды, заборы и кладбищенские кресты.

Рассказать в милиции бедолага ничего не мог. Он лепетал о покойниках с кладбища, говорил о белых развевающихся саванах, о дьявольском хохоте и свисте. Опознать он тоже никого не мог — лица грабителей были скрыты масками, а на головах — белые колпаки, подобные ку-клукс-клановским. Кого по таким описаниям прикажете искать?

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"Прыгающие черти", "кладбищенские привидения", "трупы-попрыгунчики" — как только молва не называла грабителей! Русский писатель Алексей Ремизов в книге "Русь взвихрённая" писал: "За Невской заставой появились "покойники": голодные, они ночью выходили из могил и в саванах, светя электрическим глазом, прыгали по дорогам и очищали мешки до смерти перепуганных, пробиравшихся домой запоздалых прохожих".

Вот как описывал ограбление главной героини романа "Хождение по мукам" Дарьи Телегиной писатель Алексей Толстой. — В сумерки на Марсовом поле на Дашу наскочили двое, выше человеческого роста, в развевающихся саванах... Они заскрежетали, засвистали на Дашу. Она упала. Они сорвали с неё пальто и запрыгали через Лебяжий мост. К 1920 году банда стала разрастаться; появились подражатели — они орудовали в ближайшем Подмосковье. Большевикам стало ясно: с "попрыгунчиками" нужно заканчивать.

Циклоп против "попрыгунчиков"

Конец банды Ваньки Живого Трупа был связан с деятельностью легенды советского сыска Владимира Кишкина, которого уголовники прозвали Циклопом. Начальник петроградского УГРО действительно был одноглазым, второй глаз он потерял в Первой мировой под Ригой.

В 1920 году он без особого труда вычислил излюбленные места бандитов и устроил ловлю на живца, в которой несколько сотрудников Уголовного розыска изображали группу подвыпивших, хорошо одетых приятелей и заходили в самые опасные районы.

Обнаглевшие от безнаказанности грабители не устояли перед соблазном и набросились на "выпивох". Но, к удивлению бандитов, жертвы не испугались, а достали из карманов наганы и браунинги и повязали "попрыгунчиков" с поличным.

В участке незадачливые бандиты сразу стали "колоться". Кишкин быстро выяснил, что "малина" Ваньки Живого Трупа находится по адресу Малоохтинский проспект, дом № 7. Во время обыска в квартире были изъяты награбленные вещи: золотые кольца, больше сотни дорогих шуб и пальто, 127 платьев и костюмов. Суд приговорил Бальгаузена и Демидова к расстрелу, а других бандитов отправил на длительные сроки в лагеря. Поговаривали, что, отсидев положенное, Манька Солёная вернулась в город на Неве и работала кондуктором трамвая.