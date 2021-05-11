Названы продукты, которые стоит исключить аллергикам из рациона

Людям, страдающим от аллергии на пыльцу, не стоит забывать об эффекте перекрёстной аллергии. Нужно исключить из своего рациона несколько связанных с аллергеном продуктов, советует аллерголог-иммунолог, профессор Дали Мачарадзе.

Тем, у кого аллергия возникает на пыльцу деревьев, на протяжении всей жизни следует ограничить употребление яблок, груш, слив, персиков, нектаринов и других косточковых фруктов семейства розоцветных. В интервью радио Sputnik Мачарадзе отметила, что молекулы аллергенов одинаковые что в пыльце, что в вышеперечисленных продуктах.

"Что касается следующей волны цветения — пыльцы злаковых трав, там перекрёстная аллергия протекает сложнее. В основном нужно исключить мёд, поскольку пчёлы собирают пыльцу злаковых трав", — добавила она.

Аллергию на пыльцу сорных растений, по словам медика, вызывают амброзия и полынь. Людям, страдающим от цветения этих растений, необходимо исключить из рациона семечки, подсолнечное масло, дыню, арбуз, мёд, специи.

Ранее другой иммунолог объяснил, почему не стоит бороться с аллергией с помощью лекарств. Лучше найти причину её возникновения.

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