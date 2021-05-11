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Житель Камчатки устроил стрельбу из строительного пистолета в полиции

Сотрудники МВД заподозрили, что у дебошира не всё в порядке с головой, его отправили в психбольницу.

11 мая 2021, 02:20
<p>Фото © Wikipedia</p>

Фото © Wikipedia

На Камчатке в городе Елизово мужчина в отделе полиции устроил стрельбу из газобаллонного строительного пистолета, дюбель попал в деревянный стол. Дебошир пришёл туда рано утром 9 мая и требовал, чтобы полицейские вернули пропавшие у него документы. Региональное СУ СК РФ проводит проверку по факту инцидента.

"На место происшествия сотрудники полиции вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которая доставила мужчину в психоневрологический диспансер города Петропавловска-Камчатского", — говорится в сообщении СКР.

Там уточнили, что ранее мужчина уже проходил лечение в психоневрологии.

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А ранее на Камчатке омоновцам пришлось вызволять проститутку из квартиры её клиента. Ему что-то не понравилось, он достал пневматический пистолет и грозился прострелить девушке ногу. Инцидент даже стал поводом для целой спецоперации с привлечением снайпера.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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