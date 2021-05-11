Российские сапёры взорвали пещеру с командным пунктом боевиков в Сирии

В Сирии российские сапёры уничтожили пещеру с командным пунктом боевиков. Видео © "Звезда"

Сапёры Вооружённых сил России уничтожили в сирийской "белой пустыне" в районе Пальмиры брошенную боевиками пещеру, которая использовалась как командный пункт террористов. Об этом журналистам рассказал начальник инженерных войск группировки войск ВС РФ в САР полковник Андрей Калинов. Видео с места событий опубликовал телеканал "Звезда".

Как отметил Калинов, в пункте управления радикалов находились средства связи, оружие, боеприпасы, документы. После обнаружения пещеры около неё было обезврежено шесть противопехотных мин.

"При подходе к пещерам противник, как правило, применяет минно-взрывные заграждения. Перед тем как входить в пещеру, инженерные подразделения проводят инженерную разведку, обнаруживают и обезвреживают взрывоопасные предметы", — указал начальник инженерных войск.

Предположительно, боевики прорыли 17-метровый подземный коридор в мягкой скальной породе вручную. Из него прорубили выходы в небольшие помещения, использовавшиеся для содержания захваченных ими людей, хранения топлива и других целей. Полы были залиты бетоном. Галерея была изогнутой для защиты от обвалов при обстреле. На потолках выявлены следы копоти, что говорит о том, что помещения использовались зимой. Также боевики проложили в пещере коммуникации: электропроводку, водопровод, дренажи, вентиляцию.

Вероятно, пещеру террористы покинули недавно. Там обнаружено оружие американского производства. Командир отряда бригады "Аль-Кудс" Ахед Дин уточнил, что в этом месте у боевиков был командный пункт, убежище и тюрьма для пленных. Для уничтожения пещеры российские сапёры использовали заряды мощностью порядка 2,5 тонны в тротиловом эквиваленте.

Ранее Россия сообщила об интенсивном перемещении на востоке Сирии боевой техники коалиции, которую возглавляют Соединённые Штаты.

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