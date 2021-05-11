Названы девять причин отказа иностранцу в российском гражданстве

Есть девять оснований для отказа иностранцам в получении российского гражданства. О том, какие они, рассказали в пресс-центре МВД РФ.

"Отклоняются заявления, поданные лицами, которые выступают за насильственное изменение основ конституционного строя РФ или иными действиями создают угрозу безопасности РФ, участвуют или участвовали в вооружённых конфликтах либо совершали в ходе таких конфликтов действия, направленные против российского контингента миротворческих сил или против Вооружённых сил РФ", — сказали ТАСС в пресс-центре.

Также причиной отказа станет участие в совершении или в подготовке преступлений экстремистской или террористической направленности. Не будет шансов ещё и у ранее выдворенного или депортированного из России человека.

Отклонить заявление могут и при наличии неснятой или непогашенной судимости иностранца, в случае службы в армии или правоохранительных органах за рубежом. И, конечно же, не примут подложные документы.

Ранее были названы причины, по которым могут аннулировать российское гражданство. В МВД заявили, что почти 280 таких случаев зафиксировано с начала прошлого года.

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