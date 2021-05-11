Стали известны все участники плей-офф НХЛ

В Национальной хоккейной лиге определились все участники плей-офф. Последней командой, вышедшей в эту стадию турнира, стал "Монреаль". Этому не помешало даже поражение в домашней игре с "Эдмонтоном". Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:4. Таким образом, "Монреаль", набрав одно очко, занимает четвёртое место в Северном дивизионе, имея в своём активе 58 баллов в 55 матчах. Клуб стал недосягаем для идущего пятым "Калгари", на счету которого 49 очков в 52 матчах.

Ранее из Северного дивизиона в плей-офф вышли "Торонто", "Эдмонтон" и "Виннипег", из Центрального дивизиона — "Каролина", "Флорида", "Тампа-Бэй" и "Нэшвилл", из Восточного дивизиона — "Питтсбург", "Вашингтон", "Бостон" и "Айлендерс", Из Западного же дивизиона в плей-офф пробились "Вегас", "Колорадо", "Миннесота" и "Сент-Луис".

Регулярный сезон НХЛ завершится 19 мая. При этом первый матч плей-офф "Вашингтон" — "Бостон" должен состояться уже в ночь на 16 мая.

Ранее сборная России по хоккею объявила расширенный состав для участия в Чешских играх. По завершении турнира будет назван окончательный список игроков на ЧМ, который пройдёт с 21 мая по 6 июня в Латвии.

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