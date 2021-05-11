За год население Китая увеличилось на 11 миллионов человек

Население Китая в прошлом году увеличилось на 0,83% в годовом исчислении и составило 1,41178 миллиарда человек. Об этом сообщило Государственное статистическое управление КНР.

"Население материкового Китая составило 1,41178 млрд человек, что на 72,06 млн (5,38%) больше по сравнению с 2010 годом", — сказано в докладе.

Отмечается также, что в 2019 году население Поднебесной составило 1,40005 млрд человек. По данным статистики, в Китае проживает более 723 миллионов мужчин и свыше 688 миллионов женщин. Чуть более 63% населения страны — это люди в возрасте от 15 до 59 лет, почти 19% — от 60 лет. Доля граждан в возрастной категории до 14 лет составила 17,95%.

Доля городских жителей в КНР колеблется на уровне 63,89% — это на 14% больше, чем в 2010 году.

Ранее сообщалось, что в ходе 14-й пятилетки (2021–2025 годы) власти Китая будут постепенно повышать пенсионный возраст, а также улучшат систему социального обеспечения.

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