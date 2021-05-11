"Летняя погода": аномальное тепло придёт в Центральную Россию и отправится в Сибирь
С началом рабочей недели температура воздуха преодолеет отметку в 20 градусов в очень многих регионах.
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На этой неделе аномально высокие температуры ожидаются во многих российских регионах. Сначала оно придёт в центр Европейской России, а затем отправится в Приволжский федеральный округ, на Урал и в Сибирь.
"Понятно, что это летняя погода. Такая температура, конечно, выше нормы и очень существенно в центре Европейской России", — сказал РИА "Новости" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Так, в Москве сегодня норма будет превышена на два градуса, 12-го мая на три, в последующие дни – уже на 4,5 градуса. Во всём Центральном федеральном округе ожидается от 19 до 25 градусов тепла всю неделю. Принесёт такую погоду с началом рабочей недели антициклон.
Улучшится погода и в ряде областей Северо-Западного федерального округа. Там будет даже теплее, чем в Центральной России. Температуры в этих регионах СЗФО составят 21-25 градусов.
Похожая ситуация будет в Приволжском федеральном округе и на Урале, в Западной Сибири. Отклонения от нормы будут следовать за перемещением антициклона.
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