Возможный сценарий биологической атаки на Россию спрогнозировали в Совбезе РФ

Приближение американских биологических лабораторий к границам России угрожает безопасности страны: смертельно опасные микроорганизмы могут "как бы случайно" заразить соседние государства и попасть в РФ. Об этом заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов.

"Особенную озабоченность вызывает приближение военных биологов США и их союзников по НАТО к границам России, поскольку смертельно опасные микроорганизмы, созданные в этих лабораториях, могут быть "якобы по ошибке" выпущены в окружающую среду", — сказал Аверьянов в интервью РИА "Новости".

Он добавил, что результатом может стать массовое поражение мирного населения — как в соседних государствах, где находятся американские биолаборатории, так и в России. Соединённые Штаты через "жёсткое навязывание" распределяют по другим странам задачи по биологическим исследованиям. Причём Вашингтон исходит из своих потребностей, прежде всего военного назначения.

Ранее Лайф рассказывал, что Минздрав Украины подтвердил наличие на территории страны биолабораторий США. Как уточнили в ведомстве, научные центры работают под эгидой американского военного ведомства.

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