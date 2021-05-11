Избитого PR-директора "Спартака" могут перевести из реанимации в обычное отделение уже сегодня
Напомним, неприятный инцидент с одним из боссов красно-белых случился вечером 9 мая возле одного из столичных баров.
Фото © ФК "Спартак"
Избитый директор департамента по связям с общественностью московского "Спартака" Антон Фетисов находится в стабильном состоянии и уже сегодня может быть переведён из реанимации в обычное отделение. Об этом говорится в опубликованном заявлении красно-белых.
"Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов находится в больнице после избиения. <...> На данный момент Фетисов — в реанимации. Он в сознании, ухудшения состояния не наблюдается, поэтому уже сегодня его могут перевести в обычное отделение", — говорится в тексте сообщения.
В клубе также отметили, что уже возбуждено уголовное дело, а представители "Спартака" продолжают поддерживать связь с врачом Фетисова и сотрудниками следствия. В команде поблагодарили всех за слова поддержки и пожелали директору департамента скорейшего выздоровления.
Напомним, Антона Фетисова избили вечером 9 мая возле одного из столичных баров. Врачи выявили у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану подбородка и алкогольное опьянение.
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