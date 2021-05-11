"Ужасное проявление насилия": "Ак Барс" выразил соболезнования после стрельбы в школе в Казани
В результате трагедии, которая произошла утром 11 мая, погибло восемь человек, семь из которых — дети.
Фото © ТАСС / Егор Алеев
Хоккейный клуб "Ак Барс" выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской гимназии № 175.
"Выражаем соболезнования родным и близким погибших в казанской школе № 175. Нападение на беззащитных детей — ужасное проявление жестокости и насилия, которым не должно быть места в нашем обществе. Мы скорбим вместе с Казанью, Татарстаном и всей страной", — говорится в сообщении.
Напомним, утром 11 мая два человека устроили стрельбу в казанской гимназии № 175. Одним из них оказался бывший ученик школы, который вскоре был задержан. По последним данным, жертвами трагедии стали семь детей и один взрослый.
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