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"Ужасное проявление насилия": "Ак Барс" выразил соболезнования после стрельбы в школе в Казани

В результате трагедии, которая произошла утром 11 мая, погибло восемь человек, семь из которых — дети.

11 мая 2021, 09:08
<p>Фото © ТАСС / Егор Алеев</p>

Фото © ТАСС / Егор Алеев

Хоккейный клуб "Ак Барс" выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской гимназии № 175.

"Выражаем соболезнования родным и близким погибших в казанской школе № 175. Нападение на беззащитных детей — ужасное проявление жестокости и насилия, которым не должно быть места в нашем обществе. Мы скорбим вместе с Казанью, Татарстаном и всей страной", — говорится в сообщении.

"Рубин" выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в гимназии в Казани

"Рубин" выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в гимназии в Казани

Напомним, утром 11 мая два человека устроили стрельбу в казанской гимназии № 175. Одним из них оказался бывший ученик школы, который вскоре был задержан. По последним данным, жертвами трагедии стали семь детей и один взрослый.

Авторы
Артур Белкин
Артур Белкин

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