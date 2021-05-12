В Москве задержан подозреваемый в избиении PR-директора "Спартака"
Антона Фетисова избили вечером 9 мая возле одного из столичных баров. Врачи выявили у него закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение.
Фото © Twitter / fratria
В Москве задержали подозреваемого в избиении директора "Спартака" по связям с общественностью Антона Фетисова. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Нападавшим оказался 32-летний монтажник Мосводоканала, переехавший в столицу из Пензы.
Напомним, Антона Фетисова избили вечером 9 мая возле одного из столичных баров. Врачи выявили у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану подбородка и алкогольное опьянение. Лайф публиковал видео с моментом драки.
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