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В Москве задержан подозреваемый в избиении PR-директора "Спартака"

Антона Фетисова избили вечером 9 мая возле одного из столичных баров. Врачи выявили у него закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение.

12 мая 2021, 06:57
<p>Фото © <u><a href="https://twitter.com/fratria/status/1391829936189673472?s=20" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Twitter / fratria</a></u></p>

Фото © Twitter / fratria

В Москве задержали подозреваемого в избиении директора "Спартака" по связям с общественностью Антона Фетисова. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Лайф публикует видео избиения PR-директора "Спартака" Антона Фетисова

Лайф публикует видео избиения PR-директора "Спартака" Антона Фетисова

Нападавшим оказался 32-летний монтажник Мосводоканала, переехавший в столицу из Пензы.

Профессиональная деятельность или пьяная драка: за что избили PR-директора "Спартака"

Профессиональная деятельность или пьяная драка: за что избили PR-директора "Спартака"

Напомним, Антона Фетисова избили вечером 9 мая возле одного из столичных баров. Врачи выявили у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану подбородка и алкогольное опьянение. Лайф публиковал видео с моментом драки.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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