Диетолог рассказала, сколько мяса можно съедать в день без опасений за здоровье

Чрезмерное употребление мяса не всегда полезно и порой может даже навредить организму. Как рассказала врач-диетолог Марият Мухина, всё дело в животном белке, потребность организма в котором гораздо меньше, чем человек в среднем за сутки получает через мясные блюда.

"Всего в день нам нужен один грамм белка на один килограмм веса. Взрослому человеку вообще достаточно 60 граммов животного белка [в день]", — рассказала Мухина в интервью радио Sputnik.

По словам специалиста, в 100 граммах мяса содержится 18–20 граммов животного белка, хотя в отдельных случаях эта цифра может достигать 30 граммов. Поэтому для вычисления необходимого организму количества белка необходимо умножить массу своего тела на коэффициент 3. Полученное число — это количество мяса в граммах, которое можно съесть за день.

"Для человека, который весит, например, 60 килограммов, 180 граммов продукта может показаться маловато, он не наестся. Поэтому очень хорошо добавлять в фарш или в рубленое мясо кабачки, зелень, морковь. Кто-то отруби кладёт, и это лучше, чем хлеб: менее калорийно и более диетично", — отметила диетолог.

Овощи в мясном блюде не только увеличивают количество пищи, но и улучшают её состав, считает специалист. Они содержат в себе витамины и помогают желудку переваривать еду. Кроме того, облегчить нагрузку на ЖКТ можно путём измельчения самого мяса, например мясорубкой, отметила врач. Наиболее подходящим мясным блюдом в таком случае будет паровая котлета, добавила Мухина.

Ранее Лайф рассказывал, какие напитки не следует употреблять на голодный желудок.

Авторы