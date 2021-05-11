Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

"Манчестер Сити" досрочно стал чемпионом Англии

"Манчестер Юнайтед" проиграл "Лестеру" (1:2) и тем самым отдал золотые медали своим главным конкурентам.

11 мая 2021, 19:46

"Манчестер Юнайтед" проиграл "Лестеру" в матче 36-го тура Английской премьер-лиги со счётом 1:2. Из-за этой осечки "красные дьяволы" уже не смогут догнать "Манчестер Сити". У команды Гвардиолы 80 очков, а у подопечных Сульшера — 70. Таким образом, "Сити" досрочно становится чемпионом.

Отметим, что "горожане" выиграли золотые медали АПЛ в седьмой раз в истории.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Чужих детей не бывает": Нурмагомедов прокомментировал трагедию в казанской гимназии

сегодня в 15:34

СМИ узнали о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Турции

8 мая, 20:03

"В важном матче не дал результата": Черчесов объяснил отсутствие Гильерме в расширенном составе на Евро

сегодня в 14:58

Петербуржцев предупредили о нашествии комаров летом

сегодня в 20:51

Тысячи жителей Казани ночью продолжают нести цветы и игрушки к гимназии в память о погибших детях

сегодня в 20:37

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1