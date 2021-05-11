"Манчестер Сити" досрочно стал чемпионом Англии

"Манчестер Юнайтед" проиграл "Лестеру" в матче 36-го тура Английской премьер-лиги со счётом 1:2. Из-за этой осечки "красные дьяволы" уже не смогут догнать "Манчестер Сити". У команды Гвардиолы 80 очков, а у подопечных Сульшера — 70. Таким образом, "Сити" досрочно становится чемпионом.