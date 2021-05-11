"Манчестер Сити" досрочно стал чемпионом Англии
"Манчестер Юнайтед" проиграл "Лестеру" (1:2) и тем самым отдал золотые медали своим главным конкурентам.
"Манчестер Юнайтед" проиграл "Лестеру" в матче 36-го тура Английской премьер-лиги со счётом 1:2. Из-за этой осечки "красные дьяволы" уже не смогут догнать "Манчестер Сити". У команды Гвардиолы 80 очков, а у подопечных Сульшера — 70. Таким образом, "Сити" досрочно становится чемпионом.
𝘾𝙃𝘼𝙈𝙋𝙄𝙊𝙉𝙎 🏆— Manchester City (@ManCity) May 11, 2021
🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/5T678GGPnO
Отметим, что "горожане" выиграли золотые медали АПЛ в седьмой раз в истории.
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