Хоккеисты "Вашингтона" вырвали победу у "Бостона" за три секунды до сирены
По итогам матча Овечкин установил личный антирекорд по количеству голов за сезон в НХЛ.
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" вырвали победу у "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата НХЛ за три секунды до сирены. Домашняя встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу столичного клуба.
With almost no time left on the clock, Michael Raffl gets it done for the @Capitals! 🎟️ pic.twitter.com/qVEiWpVegp— NHL (@NHL) May 12, 2021
Шайбы в составе "Вашингтона" забросили Карл Хагелин (37-я минута) и Михаэль Раффль, отличившийся за три секунды до конца матча. У "Бостона" гол на счету Кёртиса Лазара (31).
В составе "Вашингтона" играли два россиянина: Александр Овечкин и Дмитрий Орлов. Первый установил личный антирекорд по количеству голов за сезон в НХЛ, забросив в 45 матчах регулярного чемпионата 2020/2021 всего 24 шайбы.
Ранее сборная России по хоккею объявила расширенный состав для участия в Чешских играх. По завершении турнира будет назван окончательный список игроков на ЧМ, который пройдёт с 21 мая по 6 июня в Латвии.
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