Россия и США приступили к совместному поиску причин утечки воздуха на МКС

США и Россия создали рабочую группу для совместного поиска причин утечки воздуха в российском модуле "Звезда" на Международной космической станции (МКС) и путей её устранения. Об этом сообщила представитель консультативного совета НАСА по аэрокосмической безопасности астронавт Сьюзан Хелмс.

"Роскосмос" образовал комиссию по борьбе с утечкой. И совместная рабочая группа была создана между НАСА и российскими партнёрами для сотрудничества в определении причин [утечки] и потенциального недопущения негативных последствий", — сказала Хелмс на заседании совета.

По словам астронавта, НАСА отправит на МКС в начале июня приборы для измерения деформаций на американском грузовом корабле Cargo Dragon. Тензометры будут установлены в промежуточной камере модуля "Звезда" для помощи в поиске причин утечки воздуха. Хелмс отметила, что скорость утечки остаётся стабильной, поэтому угроза безопасности отсутствует.

Ранее Лайф писал о том, что утечку на МКС начали искать с помощью супа.

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