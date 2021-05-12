Россия и США приступили к совместному поиску причин утечки воздуха на МКС
НАСА в начале июня отправит на орбиту тензометры на американском грузовом корабле Cargo Dragon.
Фото © Facebook / NASA
США и Россия создали рабочую группу для совместного поиска причин утечки воздуха в российском модуле "Звезда" на Международной космической станции (МКС) и путей её устранения. Об этом сообщила представитель консультативного совета НАСА по аэрокосмической безопасности астронавт Сьюзан Хелмс.
"Роскосмос" образовал комиссию по борьбе с утечкой. И совместная рабочая группа была создана между НАСА и российскими партнёрами для сотрудничества в определении причин [утечки] и потенциального недопущения негативных последствий", — сказала Хелмс на заседании совета.
По словам астронавта, НАСА отправит на МКС в начале июня приборы для измерения деформаций на американском грузовом корабле Cargo Dragon. Тензометры будут установлены в промежуточной камере модуля "Звезда" для помощи в поиске причин утечки воздуха. Хелмс отметила, что скорость утечки остаётся стабильной, поэтому угроза безопасности отсутствует.
Ранее Лайф писал о том, что утечку на МКС начали искать с помощью супа.
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