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На Сахалине матрос попал под канат рыболовецкого судна и погиб

Трагедия произошла в Охотском море при подготовке к швартовым работам.

12 мая 2021, 02:18
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

На рыболовецком судне на Сахалине матрос погиб в результате несчастного случая. По факту трагедии проводится проверка, сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР.

"По информации следствия, 7 мая 2021-го на борту рыболовецкого судна, находящегося в Охотском море, при подготовке к швартовым работам матрос попал под движущийся канат и получил травмы, несовместимые с жизнью", — рассказали в управлении.

Процессуальная проверка проводится по статье о нарушении требований охраны труда, повлёкшем по неосторожности смерть человека. По её факту будет дана оценка соблюдения требований охраны труда на судне.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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