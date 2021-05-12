На Сахалине матрос попал под канат рыболовецкого судна и погиб
Трагедия произошла в Охотском море при подготовке к швартовым работам.
Фото © Pixabay
На рыболовецком судне на Сахалине матрос погиб в результате несчастного случая. По факту трагедии проводится проверка, сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР.
"По информации следствия, 7 мая 2021-го на борту рыболовецкого судна, находящегося в Охотском море, при подготовке к швартовым работам матрос попал под движущийся канат и получил травмы, несовместимые с жизнью", — рассказали в управлении.
Процессуальная проверка проводится по статье о нарушении требований охраны труда, повлёкшем по неосторожности смерть человека. По её факту будет дана оценка соблюдения требований охраны труда на судне.
Ранее сообщалось, что в Мурманской области, в районе села Териберка, шесть рыбаков на трёх судах вышли в море и не вернулись.
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