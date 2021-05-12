Авиакомпаниям предложили ввести новую льготу для россиян с прививкой от ковида

Минтранс РФ попросили рекомендовать крупным российским перевозчикам ввести бонусную систему с поощрениями в размере от 500 до 5000 рублей для пассажиров с прививкой от коронавируса. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо Общероссийского объединения пассажиров (ОПП) в адрес главы ведомства Виталия Савельева.

Присоединиться к акции призвали "Аэрофлот", S7 Airlines, "Уральские авиалинии", Utair, "Яндекс.Такси", "Яндекс.Драйв", "Ситимобил" и другие компании. Им предлагается начислять пассажирам, привившимся этим летом (с 25 мая по 25 августа), бонусы, мили или виртуальные деньги.

По данным издания, обращение поступило в Минтранс и находится на рассмотрении. Авторы инициативы надеются, что такое нововведение подтолкнёт россиян к прививкам и тем самым снизит риски третьей волны и ускорит открытие границ с другими странами.

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