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Врачи показали программу реабилитации переболевших ковидом пациентов

Разработка специальной методики велась с прошлого года, а весь комплекс упражнений специалисты опробовали сначала на себе.

11 мая 2021, 23:09

Фото © Pexels

Программу по восстановлению после коронавируса представили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Медики опирались на научные исследования коллег из-за рубежа, а после опробовали весь комплекс на себе. Разработка велась с марта прошлого года, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

По словам специалистов, у переболевших коронавирусом, независимо от того, была пневмония или нет, наблюдается ряд симптомов: астения, перемена настроения, тревожность, нарушение сна и гипоксия. Опираясь на эти симптомы, врачи и создавали специальную методику.

В комплексе основной упор делается на упражнения в воде, но только с разрешения врача, если нет возможности — предлагается дыхательная гимнастика. Последняя подходит для самостоятельного выполнения дома — и в лежачем, и в сидячем положении — после выписки из больницы. Есть и видеозапись с инструкцией.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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