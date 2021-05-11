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На Камчатке произошёл пожар в интернате для детей-сирот

Проживающих в заведении оперативно эвакуировали в соседний корпус. Помощь в этом оказали сотрудники МЧС и Росгвардии.

11 мая 2021, 22:40
<p>Фото © Пресс-служба ГУ МЧС России по региону.</p>

Фото © Пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

На Камчатке пожарные ликвидировали возгорание в елизовской школе-интернате для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Площадь возгорания составила десять квадратных метров, сообщает пресс-служба управления ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

  • Фото © Пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
    Фото © Пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
  • Фото © Пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
    Фото © Пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
  • Фото © Пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
    Фото © Пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Фото © Пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

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"Уже через четыре минуты после вызова на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. К этому моменту дети и персонал были эвакуированы в соседний корпус. Активную помощь в эвакуации оказали оперативно прибывшие на место происшествия росгвардейцы", рассказали в управлении.

Пожар начался в подсобке на втором этаже здания рядом с жилыми комнатами. Причина возгорания выясняется. На месте работали 35 человек и семь единиц техники.

Число погибших при пожаре в интернате под Тверью выросло до двух

Число погибших при пожаре в интернате под Тверью выросло до двух

Ранее Лайф сообщал, что в Тверской области при пожаре в квартире погибли малолетние дети. Они росли в многодетной семье, ещё один ребёнок госпитализирован с ожогами.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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