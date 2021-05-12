Отчёт правительства в Госдуме состоится 12 мая

После доклада премьер-министр ответит на вопросы депутатов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 12 мая выступит в Госдуме с отчётом о работе правительства в 2020 году, после чего по традиции ответит на вопросы депутатов. Об этом проинформировала пресс-служба кабмина РФ.

"Среди основных тем — борьба с новой коронавирусной инфекцией, эффективность поддержки граждан и бизнеса в период пандемии, восстановление рынка труда, развитие здравоохранения, науки и образования, новые форматы предоставления социальных услуг, перезагрузка системы государственного управления", — указали в кабмине.

Как уточняет пресс-служба, Мишустин затронет такие направления, как перспективы цифровой трансформации и технологического развития, стимулирование импортозамещения, поддержка регионов и сельских территорий, вопросы экологии и внутреннего туризма.

В заседании Госдумы примут участие члены правительства, в том числе вице-премьеры. Госдума в связи с отчётом начнёт своё заседание в 10:00. Согласно обычному графику, пленарные заседания Думы начинаются в 12:00.