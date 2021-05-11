"Казался спокойным, обычным": Знакомый рассказал о характере устроившего стрельбу в казанской гимназии
Ничего тревожного за Ильназом он не замечал, но полагал, что он ведомый.
Знакомый напавшего на гимназию № 175 Ильназа Галявиева рассказал о его характере и о ситуации с охраной в учебном заведении. Адель говорит, что ничего необычного за ним не замечал.
Знакомый рассказал о характере устроившего стрельбу в казанской гимназии. Видео © LIFE
"К сожалению, знал этого человека. Казался спокойным, обычным человеком. Ну, обычно такие люди ведомыми бывают. Интроверт, если на современный сленг переводить", — поделился с Лайфом бывший ученик гимназии № 175 Адель.
Молодой человек, проживающий недалеко от места трагедии, признался, что до сих пор не может поверить в случившееся. Также рассказал о том, что считает директора коррумпированным человеком ("за последние десять лет только ступеньки"). А охрана, как рассказал парень, присутствовала в учебном заведении лишь условно.
Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла сегодня утром. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, двое из них — учителя. По данным Лайфа, пострадал 21 человек. Ранее был опубликован список с именами пострадавших и погибших.
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