"Казался спокойным, обычным": Знакомый рассказал о характере устроившего стрельбу в казанской гимназии

Знакомый напавшего на гимназию № 175 Ильназа Галявиева рассказал о его характере и о ситуации с охраной в учебном заведении. Адель говорит, что ничего необычного за ним не замечал.

"К сожалению, знал этого человека. Казался спокойным, обычным человеком. Ну, обычно такие люди ведомыми бывают. Интроверт, если на современный сленг переводить", — поделился с Лайфом бывший ученик гимназии № 175 Адель.

Молодой человек, проживающий недалеко от места трагедии, признался, что до сих пор не может поверить в случившееся. Также рассказал о том, что считает директора коррумпированным человеком ("за последние десять лет только ступеньки"). А охрана, как рассказал парень, присутствовала в учебном заведении лишь условно.