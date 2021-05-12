"Пока молчаливы": Кузнецова навестила пострадавших при стрельбе в казанской гимназии детей
Фото © Facebook / Анна Кузнецова
Со всеми работают психологи, аппарат уполномоченного по правам ребёнка оставил родителям контакты для оперативной связи.
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова навестила пострадавших при стрельбе в Казани детей. Сейчас, пишет омбудсмен на своей странице в "Фейсбуке", там 18 ребятишек, решается вопрос о перевозке некоторых на лечение в Москву.
Кузнецова навестила пострадавших в Казани детей. Видео © Facebook / Институт уполномоченных по правам ребёнка
"Поговорила с каждым, с родителями. Дети, особенно те, кто постарше, пока молчаливы. Они понимают, что произошло, но отвечают неохотно. А тем, кто помладше, было за радость поговорить, им скучновато, ведь нужно лежать после операции", — написала Кузнецова.
Со всеми пострадавшими детьми работают психологи. Омбудсмен оставила свои контакты родителям детей на случай, если потребуется помощь. Дальше реабилитация, возвращение домой. Анна Кузнецова отметила, как слаженно работают врачи детской республиканской больницы Казани.
"С одной девочкой тут же решили вопрос со школьным лагерем. Она очень переживала, что не попадёт туда. А с самым маленьким пациентом мы договорились выздороветь в ближайшее время и пожали друг другу руки... Ох, дети..." — пишет она.
Ранее Лайф писал, что Кузнецова отправляется в Казань для оказания необходимой помощи пострадавшим. Она отметила, что очень важно, что завтра день траура, важно разделить эту скорбь, с одной стороны, с другой стороны — предложить свою помощь. Соболезнования родным погибших детей ранее выразил президент России Владимир Путин. Также глава государства пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим школьникам. Стрельба в гимназии № 175 произошла сегодня утром. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения открыл огонь практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон.