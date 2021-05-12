"Пока молчаливы": Кузнецова навестила пострадавших при стрельбе в казанской гимназии детей

Со всеми работают психологи, аппарат уполномоченного по правам ребёнка оставил родителям контакты для оперативной связи.

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова навестила пострадавших при стрельбе в Казани детей. Сейчас, пишет омбудсмен на своей странице в "Фейсбуке", там 18 ребятишек, решается вопрос о перевозке некоторых на лечение в Москву.

Кузнецова навестила пострадавших в Казани детей. Видео © Facebook / Институт уполномоченных по правам ребёнка

"Поговорила с каждым, с родителями. Дети, особенно те, кто постарше, пока молчаливы. Они понимают, что произошло, но отвечают неохотно. А тем, кто помладше, было за радость поговорить, им скучновато, ведь нужно лежать после операции", — написала Кузнецова.

Со всеми пострадавшими детьми работают психологи. Омбудсмен оставила свои контакты родителям детей на случай, если потребуется помощь. Дальше реабилитация, возвращение домой. Анна Кузнецова отметила, как слаженно работают врачи детской республиканской больницы Казани.